Москва, , 13:52 — REGNUM

В Москве 6246 жителей подали заявки в корпус наблюдателей Общественной палаты столицы на освещение выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению и контролю за выборами.

«8 сентября, в Единый день голосования, им предстоит обеспечить контроль за ходом голосования и подсчётом результатов на каждом из 3616 избирательных участков столицы, где пройдут выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. В том числе, наблюдатели корпуса проконтролируют участки, на которых пройдёт экспериментальное электронное голосование», — отметили в организации.

Напомним, регистрация в корпус наблюдателей продолжалась с 10 июня по 3 августа. По сравнению с выборами, прошедшими в столице в 2018 году, число желающих стать наблюдателями возросло на 13,6%.