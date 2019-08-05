Хунзахский район, , 13:45 — REGNUM

К дисциплинарной ответственности привлечены 28 должностных лиц и муниципальных служащих Хунзахского района Дагестана за нарушение закона о противодействии коррупции. Они представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе прокуратуры республики.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

«В справках ряда муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, а также должностных лиц администраций сельских поселений района не отражены или не полностью отражены сведения о принадлежащих им транспортных средствах, о находящихся в их пользовании объектах недвижимости и т. д.», — рассказали в надзорном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, за аналогичные нарушения ранее в Хунзахском районе Дагестана ранее были досрочно прекращены полномочия 17 членов местного собрания депутатов.