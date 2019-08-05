Ярославль, , 13:30 — REGNUM

Житель Ярославля Юрий Тимошин нашел гриб-дождевик диаметром 40 сантиметров. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Грибы, найденные под Ярославлем Юрий Тимошин

Он обнаружил несколько грибов больших размеров в районе Красных Ткачей.

«Шёл, шёл вдоль оврага по редкому березняку, а на склонах — штук пятнадцать таких шаров, разного диаметра: от 15 до 40 см. Я принёс только один гриб. Жарка с луком и сметаной. Очень насыщенный аромат. Берут гриб только с белой сердцевиной», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Юрий Тимошин.

Начальник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов говорит, что, скорее всего, найденный гриб — головач.

«Я встречал такой гриб диаметром в 20 сантиметров. Сейчас влажно, плодовые тела растут большие. Если гриб внутри белый, одного такого гриба хватит на жареху. Вообще, из-за аномальной погоды этим летом растут грибы, больше характерные для осени. Например, в июле в ярославских лесах пошли опята», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Власов.

Найденный экземпляр большой, но не рекордный. Такие грибы имеют до 50 сантиметров в диаметре.