Москва, , 13:29 — REGNUM

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») предложил расширить подготовку следователей включением новой специализации — по поджогам леса, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

«Для изменения ситуации необходимо, на мой взгляд, поставить вопрос о введении специализации по расследованию преступлений, связанных с поджогами и лесными пожарами», — сказал Пискарёв в ходе совещания в Госдуме.

Депутат отметил низкую эффективность расследования преступлений, связанных с пожарами. По его мнению, это связано с отсутствием взаимодействия между лесной охраной, выявляющей факты правонарушений, и органов, осуществляющих дознание и предварительное расследование.

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