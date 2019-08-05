Змеиногорск, Алтайский край, 5 августа 2019, 13:13 — REGNUM
В городе Змеиногорске Алтайского края благоустраивают исторический центр. Об этом ИА REGNUM сегодня, 5 августа, сообщили в краевом правительстве.
Уточняется, что на благоустройство исторического центра города выделено 7,2 млн рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды».
По данным газеты «Змеиногорский вестник», выигравший конкурс индивидуальный предприниматель должен завершить работы до конца октября 2019 года.
На реконструированной площади появятся фонари, напоминающие о временах горных офицеров. Площадку у ДК должны выровнять, на ней будет газон. Будут проложены дорожки и установлены новые скамьи.
Напомним, город Змеиногорск Алтайского края был основан в 1736 году. Его площадь — 3405,7 га. Численность населения, по данным городской администрации, составляет более 10 тысяч человек.