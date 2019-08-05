Москва, , 12:58 — REGNUM

В Москве четверг станет самым тёплым днём недели, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информацию центра «Фобос».

"Начиная с завтрашнего дня температурный режим в столичном регионе будет повышаться — к нам из Европы начнут поступать более теплые воздушные массы», — цитирует СМИ прогноз синоптиков.

К климатической норме температура сможет приблизиться в середине недели. Ожидаются дожди. Самым тёплым днём станет четверг — от 23 до 25 градусов тепла. В выходные немного похолодает до 17−22 градусов в дневное время.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 5 августа стала самой холодной за лето 2019 года в Москве.

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