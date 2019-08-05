Ульяновск, , 12:55 — REGNUM

В Ульяновске из-за сильных дождей ливнёвщики переведены на усиленный режим работы. Под особым контролем — ситуация в Засвияжском районе, в Новом городе и в микрорайоне Мостовая, сообщает пресс-служба мэрии Ульяновска.

Ливни в Ульяновске Ulmeria.ru

Директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин на совещании отметил, что оперативные работы проводятся «по всему городу, в том числе по заявкам» жителей, в основном обращаются автовладельцы. По его словам, бригады используют илососы и каналопромывочные машина, а также вручную освобождают от мусора ливнеприёмные колодцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа южный циклон принёс дожди в Поволжье, при этом основная зона осадков проходит через Ульяновскую область и Татарию. В Чебоксарах за 4 дня августа выпало более 30% месячной нормы осадков.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», на предстоящей неделе погода в Ульяновской области будет неустойчивой. 5 августа и ночью 6 августа пройдут дожди, местами сильные, затем их сила стихнет. 9 августа вновь ожидаются дожди различной интенсивности.

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