Канберра, , 14:03 — REGNUM

Сценарист будущего фильма по видеоигре Mortal Kombat Грег Руссо назвал своего любимого персонажа во франшизе. Об этом сообщил портал Comic Book 4 августа.

Рассказывая об отношении к видеоигре, Руссо вспоминал свое детство: с друзьями он часто собирался в компьютерных клубах. Там молодые люди обсуждали новые игры и сражались друг с другом, в том числе, в игре Mortal Kombat. Сценарист признался, что всегда выбирал Китану — персонажа, выступающего на стороне добра и владеющего техниками кунг-фу.

Будущий фильм Mortal Kombat («Смертельная битва») будет ремейком картины 1995 года и выйдет весной 2021 года. Пока о проекте ничего не известно, кроме режиссера — Саймона Маккуойда, сценариста — Грега Руссо и одного из актеров — Джо Таслима.

Ранее в Чебоксарах младенца назвали Китаной: в честь этого персонажа в серии видеоигр Mortal Kombat.

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