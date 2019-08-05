Москва, , 12:46 — REGNUM

Тридцать три сайта включены в реестр пиратских интернет-ресурсов за нарушение авторских прав ряда отечественных телеканалов. Об этом сообщает 5 августа пресс-служба Роскомнадзора.

Ведомство, действуя на основании определения Мосгорсуда, ограничивает доступ к сетевым ресурсам, которые транслируют телепередачи с нарушением авторских прав. Меры защиты приняты в отношении интеллектуальной собственности компаний «Первый канал» и «Первый канал Всемирная сеть».

Отмечается, что ранее от администраторов 39 сайтов потребовали удалить пиратский контент, однако руководство 33 сайтов не исполнило решение суда. Теперь эти ресурсы включены в черный список, а доступ пользователей к ним подлежит блокировке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор потребовал ограничить нелегальное распространение телесериала «Рассказ служанки» по просьбе правообладателя.

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