Аддис-Абеба, , 14:07 — REGNUM

Институт общественного здравоохранения при минздраве Эфиопии сообщил, что он работает над разработкой и внедрением профилактических мер против распространения вируса Эбола, создавая карантинные центры и центры для мониторинга и обследования. Об этом сообщает эфиопское информационное агентство Ethiopian News Agency.

В защитных костюмах (сс) UNMEER. Simon Ruf

Заместитель генерального директора Института общественного здравоохранения д-р Бейен Могес заявил, что скрининговые и карантинные центры уже созданы в аэропортах Аддис-Абебы, Меккеле, Дыре-Дауа и Бахыр-Дара. Специалисты института, в частности, будут подвергать проверке пассажиров из Демократической Республики Конго, страны, где ранее сообщалось о вспышке вируса и куда регулярно совершает рейсы Ethiopian Airlines. Д-р Могес также отметил, что обследования для предотвращения распространения вируса Эбола также проводятся на 18 контрольно-пропускных пунктах по всей стране.

По информации минздрава Эфиопии, Институт общественного здравоохранения уже направил более 290 медицинских работников для профилактики вируса Эбола. Помимо этого, заместитель генерального директора заявил, что недавняя эпидемия холеры взята под контроль на территории всей страны, за исключением двух мест, где жертвы болезни пока еще проходят лечение. Тем не менее, он призвал жителей страны продолжать соблюдать меры гигиены, чтобы защитить себя от болезни.