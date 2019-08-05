Хэфэй, Китай, , 12:30 — REGNUM

Полиция задержала 29 подозреваемых в разграблении гробниц в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Полиция города Хуайнань еще в 2018 году обнаружила улики против подозреваемых в трехкратном расхищении древних гробниц Периода Сражающихся царств (475 — 221 до н.э.).

Среди 75 возращенных артефактов, 26 оказались культурными реликвиями национального уровня значимости, сообщил заммэра города Хуайнань и глава городского департамента общественной безопасности Ли Аньлинь. Около 40 кг взрывчатки, 15 детонаторов и некоторых инструментов для разграбления гробниц было изъято у подозреваемых, сообщили в бюро.

Площадь разграбленных захоронений составляет 5840 кв. метров, а гробница, как кладбище с захоронениями, как предполагается, принадлежит кому-то очень знатному по значимости сопоставимому с царем. Место захоронений было внесено в список особо важных с точки зрения культурной значимости в 1981 году.

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