Кигали, , 12:33 — REGNUM

Власти Руанды заявили, что к 2024 году около 40% руандийских детей пойдут в дошкольные учреждения.

Ребенок

По информации новостного агентства VOA Swahili, Министр начального и среднего образования Руанды Исаак Муньякази сообщил, что данная инициатива направлена на улучшение образования в стране, в особенности учитывая, что дети, получающие дошкольное образование, преуспевают и на последующих этапах.

«Мы обнаружили, что доля учащихся-второгодников выше среди детей, которые никогда не посещали дошкольные учреждения. В результате этого наблюдается высокий процент школьников, остающихся на второй год, а также учащихся, полностью прекращающих свое обучение. Вследствие этого уровень охвата средним образованием среди населения низкий — 34%», — отметил министр.

Он отметил, что инвестиции средств в дошкольные учреждения повысят успеваемость детей на следующих ступенях образования и тем самым поспособствуют развитию человеческого потенциала.

По его словам, в педагогических колледжах есть различные курсы по подготовке специалистов в сфере обучения детей в дошкольных учреждениях и начальной школе.

Как подчеркнул Муньякази, власти намерены построить 40 начальных школ, где выпускники смогут проходить практику.

Кроме того, Министр добавил, что с первого по третий класс ученики будут использовать в качестве языка обучения язык киньяруанда. Как утверждает Министр, некоторые частные школы нарушают это предписание.