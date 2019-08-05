Красноярск, , 12:29 — REGNUM

В Красноярский край идёт непогода. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на данные синоптиков, 6 августа по центральным и южным районам региона ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы.

Также прогнозируется град, местами крупный. Шквалистый ветер усилится до 15−20 м/с, местами — до 22−27 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, погода также испортится в Хакасии. В этом регионе объявлено штормовое предупреждение на вторую половину дня 5 августа, а также на 6−7 августа.

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