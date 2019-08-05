Додома, , 12:32 — REGNUM

Известный танзанийский бизнесмен Мохаммед Девджи сообщил Президенту Танзании Джону Магуфули, что в течение пяти лет его компания инвестирует в страну 375 миллионов долларов США и предоставит рабочие места 100 000 гражданам.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», из этих средств 227 миллионов долларов США будут инвестированы в промышленность, остальные 148 миллионов будут направлены на выращивание сахарного тростника и развитие сахарной отрасли в стране с целью отказаться от импорта сахара и стать производителями данного продукта. Это было сделано в ответ на призыв правительства разрешить существующие проблемы с производством сахара в стране.

Один из самых молодых миллиардеров в Африке Мохаммед Девджи заявил об этом во время открытия завода «21st Century Food and Packaging Ltd» в городе Дар-эс-Саламе, на который был приглашен Магуфули.

Мероприятие также посетили различные государственные чиновники, министры, главы областей, парламентарии, послы стран, руководители правительственных органов и религиозные лидеры.

По словам Девджи, управляющего директора компании «Mohamed Interprises», «21st Century Food and Packaging Ltd» — один из 40 заводов, которые принадлежат «MeTL Group».

«MeTL Group» в настоящее время обеспечивает рабочими местами около 30 000 танзанийцев, живущих в городских и сельских районах. Также это крупнейшая компания в Восточной и Центральной Африке, обеспечивающая занятость все большему числу людей», — отметил он.

Бизнесмен пообещал Президенту, что руководство «MeTL Group» будет продолжать поддерживать его в стремлении сделать Танзанию индустриальной страной со средним уровнем дохода к 2025 году.

«Мы также рассчитываем инвестировать средства в сферы коммуникаций, нефтедобычи, а также развить инфраструктуру портов. В целом, мы рассчитываем инвестировать 375 миллионов долларов США и увеличить число рабочих мест с 30 до 100 тысяч к 2025 году», — подчеркнул Девджи.