Пермь, , 12:26 — REGNUM

В Перми забор завода «Пермские моторы» лишают изображений. В соцсетях очевидцы забили тревогу и выкладывают фото, где люди в спецодежде стирают надписи и картинки.

Пользователи отмечают, что забор давно стал арт-объектом и является самым длинным граффити Перми. На нем к 70-летию Великой Победы размещена огромная композиция об истории производства продукции на заводе. Нарисовано пять вертолетов, 19 самолетов, четыре авиадвигателя, два редуктора и две ракеты. Общая длина арт-объекта — 990 метров. Это длиннее, чем мост через Каму.

Как пояснили в пресс-службе завода «Пермские моторы», музей под открытым небом решено обновить. Началась реконструкция изображений. До конца сентября на заборе появятся новые рисунки. Они будут в прежней авиационной тематике.

Комментаторы неоднозначно восприняли эту новость. Одни считают, что забор в черте города давно уже портит вид и нуждается в ремонте. Есть мнение, что «половина длинных историй Перми — полная ерунда и просто отмывание денег».