Малореченское, , 12:24 — REGNUM

Храм святителя Николая, построенный в крымском селе Малореченское российским олигархом Александром Лебедевым, стоит на оползневом склоне и угрожает жизни его посетителей. Об этом на своей странице в Facebook 5 августа сообщил депутат крымского парламента Сергей Шувайников.

Храм в Малореченском ©Сергей Шувайников

«Подарок российского миллиардера Лебедева стал культовым и туристическим объектом. Только вот почему-то паломническая гостиница и дом настоятеля храма расположились в более безопасном месте, а храм возвели на оползневом склоне… Он уже сегодня начинает напоминать Пизанскую башню, а что ожидает его дальше?.. Когда полезное и святое дело творится бездумно, всегда в будущем можно ожидать неприятностей», — уверен Шувайников.

Он также отметил, ссылаясь на местных жителей, что более безопасную площадку чуть ниже поделили для себя депутаты сельсовета.

«Вполне вероятно, учитывая стремление представителей власти в минувшие годы возвести свой частный мини-отель… Если случится трагедия и храм рухнет, могут быть жертвы… С кого спросить?» — подчеркнул парламентарий.

В 2011—2014 годах сельсовет Малореченского выделил под застройку 18 участков вокруг храма-маяка общей площадью 2 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя заявили о своём намерении рассмотреть варианты выделения земли под строительство храма для старообрядцев в крымской столице.

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