Анкара, , 12:37 — REGNUM

Глава отдела хаджа и умры (малое паломничество) Управления по делам религий Турецкой Республики Ремзи Бирджан в своем заявлении для представителей прессы сообщил, что с 5 июля 2019 года по настоящее время во время хаджа скончалась 17 турецких граждан, отправившихся в паломничество в составе первой группы. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ремзи Бирджан в качестве причин смерти паломников назвал сердечную недостаточность, аварии на дорогах, несовместимость организма с суровыми климатическими условиями, пневмонию и старческие заболевания. Напомним, что хадж является пятым столпом ислама после шахады (свидетельство веры), намаза, закята (благотворительный сбор) и поста. В определённое время года паломники посещают Мекку и ее окрестности, в 2019 году датой стало 9 августа.