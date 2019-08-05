Пекин, , 12:21 — REGNUM

Китай продлил «синий» уровень погодной опасности в связи с непрекращающимися ливнями в ряде юго-западных и северный регионов страны, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Начиная с 5 августа по 7 августа мощные ливни продолжатся в провинциях Сычуань, Шэньси, Хэбэй, Ляонин и Шаньдун, а также в городах центрального подчинения Пекин и Чунцин, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Ожидается, что в ряде районов количество осадков достигнет 130 мм в сутки, а кое-где им будут сопутствовать шторма и сильные ветры, говорится в заявлении. Власти рекомендуют жителям указанных районов воздержаться от уличной активности, а властям приготовится к возможным наводнениям, оползням и селям.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные ливни навели хаос в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности от синего и желтого к оранжевому и красному по мере роста опасности.

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