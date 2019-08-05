Магас, , 12:17 — REGNUM

Медведи, которые находились в истощенном состоянии в клетке на трассе Самара — Оренбург, будут проживать в дальнейшем в Ингушетии. Об этом 4 августа сообщил мэр столицы республики Беслан Цечоев.

«Медведи перевезены в Магас. Муниципальные власти постараются обеспечить им максимальный комфорт», — рассказал он на своей странице в Instagram.

По словам мэра, медведи находятся в крайне истощенном состоянии, обессилены. Но он выразил уверенность, что их удастся выходить и вернуть в естественную среду обитания.

«Дорогие друзья, помните: не бывает бессмысленной доброты, каждый душевный порыв делает кого-то счастливее, а нашу жизнь — добрее и совершеннее», — призвал Цечоев.

https://www.instagram.com/p/B0tvYu2hPty/

Напомним, троих медведей обнаружили на трассе Самара — Оренбург местные жители. По данным портала 63.РУ, владельцы придорожного кафе закрыли животных в клетку. Их якобы купили еще маленькими у зоопарка и привезли в кафе. Потапу и Вале уже 10 лет. Недавно у них родился медвежонок Маня.

Содержание животных оказалось обременительным для владельцев кафе, и те выставили их на продажу по цене 100 тысяч рублей за каждого. В противном случае медведей пригрозили убить, а мясо продать. Зоозащитники объявили срочный сбор средств, чтобы выкупить и спасти животных.