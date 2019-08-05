Анкара, , 12:18 — REGNUM

Турецкая сборная победила на 16-м Чемпионате Европы по подводному хоккею среди мужчин, прошедшем в Испании. В финальном матче турнира турецкая команда одержала победу над французской сборной со счётом 3:1. Третье место в турнирной таблице заняла Великобритания, обыграв сборную Испании со счётом 4:2. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава Федерации по подводным видам спорта Турции Шахин Озен заявил: «Мы сыграли прекрасные матчи и по праву стали чемпионами Европы. Я горд нашими игроками и тренерским составом. Наша радость велика. Европа снова убедилась в нашей мощи в подводных видах спорта. Мы благодарим всех, кто внёс свой вклад в этот успех, в частности, наше Министерство спорта и молодежной политики, Главное управление спорта и дорогих членов семей наших игроков. Я, стоя, аплодирую национальной сборной и ее тренерам за то, что они дали нам очередной повод для гордости».Напомним, что Турция уже становилась Чемпионом Европы по подводному хоккею в 2017 году.