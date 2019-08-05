Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM

Органы Росреестра по Ленинградской области за первые шесть месяцев 2019 года получили 50 205 заявлений в электронном виде от граждан о государственной регистрации прав на недвижимость. Это в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года.

Как отмечают в пресс-службе Управления Росреестра по Ленобласти, это объясняется удобством электронной услуги.

Срок предоставления услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по заявлениям, поданным через портал Росреестра, сокращен до двух рабочих дней. Кроме того, для физических лиц госпошлина, в случае регистрации прав через портал Росреестра, снижается на 30%.

Добавим, что за 6 месяцев 2019 года в Ленобласти зафиксирован рост регистрации прав на жилые помещения на 19,85%, по сравнению с уровнем того же периода 2018 года. Количество регистрационных действий с договоромам долевого участия возросло за полгода на 9,21%.