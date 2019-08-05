Фриско, США, , 12:43 — REGNUM

Один из создателей игры Borderlands 2 Кайл Питтман рассказал о «странных коробках», спрятанных по всем локациям проекта. Как оказалось, с их помощью разработчики упрощали себе процесс создания игры, сообщило игровое издание Kotaku 4 августа.

Например, в самом начале игры можно найти модель Железяки, спрятанную внутри большой горы снега. Питтман рассказал, что робота добавили на уровень, чтобы дизайнеры могли соотнести масштаб предметов на локации, а потом просто забыли убрать. Также за пределами игровой карты можно найти большие коробки, которые использовались разработчиками для «сохранения игроков» во время телепортации из одной локации в другую.

Borderlands — это серия шутеров от первого лица, рассказывающая о планете Пандора, на которой спрятаны таинственные инопланетные сокровища. Игрок берёт на себя управление одним из искателей Хранилища и отправляется на поиски этого клада. Третья часть игры выйдет 13 сентября 2019 года.