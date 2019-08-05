Мадрид, , 12:17 — REGNUM

Фернандо Санчес Коста, новый президент «Гражданского общества Каталонии» (SCC), заявил о поддержке социального движения, выступающего за независимость Каталонии, сообщает испанское новостное издание El Mundo.

При этом Санчес Коста считает, что приоритетной целью является взаимовыгодное развитие Каталонии и всей Испании, а не борьба за независимость. Президент SCC полагает, что недовольство каталонцев целым рядом проблем, которые легли в основу разговоров об отделении Каталонии, может оказаться положительным фактором: с его помощью можно выявить болевые точки, усиливающие напряжение, и разрешить противоречия совместными усилиями. В частности, он упомянул в качестве примера жалобы на некоторые механизмы финансирования, такие как управление налогами: Санчес Коста отметил, что выступает за то, чтобы автономии управляли налогами напрямую. Большинство каталонцев выступает за отделение от Испании в связи с недостаточной степенью автономии.

Фернандо Санчес Коста, бывший депутат от Народной партии (PP), является президентом SCC с конца июня. Целью Санчеса Косты на новом посту является путь к стабильности организации, переживавшей тяжелый кризис в конце прошлого года.