Мадрид, , 12:02 — REGNUM

Более 38 миллионов человек посетили Испанию в первой половине текущего года. Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo со ссылкой на опрос, проведенный Национальным институтом статистики (INE).

Для Испании такое число туристов является рекордным. В частности, в июне в Испанию прибыли 8,8 млн туристов со всего мира, что на 3,2% больше, чем в том же месяце 2018 года. При этом траты иностранцев увеличились на 3,5% (9,696 млн евро) по сравнению с прошлым годом.

Эксперты обращают внимание на то, что количество гостей из Великобритании сократилось из-за проблем, связанных с Brexit. Несмотря на это, Соединенное Королевство продолжает лидировать по количеству туристов (8,3 млн британцев посетили испанские города и курорты в этом году).