Пекин, , 11:55 — REGNUM

В Китае наблюдается устойчивый рост числа пользователей услугами железнодорожных перевозок в июле текущего года, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd., передает 4 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности 356 млн железнодорожных поездок было сделано за прошедший месяц, что на 9,7% выше относительно того же месяца прошлого года. В июле в день более 10 млн пассажиров пользовались услугами китайских железных дорог. Пик в 12,7 млн был зафиксирован 6 июля.

Поездки на скоростных поездах заняли в июле львиную долю от общего их числа, продемонстрировав мощный рост в 17,2% относительно июля 2018 года. Железнодорожный перевозчик предпринимает целый ряд мер для увеличения транспортных возможностей на летний период бума пассажироперевозок.

Начиная с 27 июля электронные билеты были в экспериментальном режиме введены на четырех скоростных междугородних маршрутах для удобства пассажиров.

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