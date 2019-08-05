Канберра, , 12:01 — REGNUM

Департамент здравоохранения Австралии выпустил предупреждение о существующем риске заражения корью в стране. Об этом 5 августа передает Daily Mail.

Ранее заболевание корью диагностировали у мужчина 30 лет, это четвертый подтвержденный случай кори в Виктории за период менее недели, все заболевшие заразились данным вирусом, находясь за границей.

Среди других пациентов — девятимесячный ребенок, мужчина 20 лет и женщина 30 лет.

Все они прошли курс лечения и выздоравливают.

«Существует большое количество непрекращающихся вспышек кори по всему миру — в Азии, Европе и Америке», — сказал главный санитарный врач Бретт Саттон, призвав путешествующих за рубеж пройти бесплатную вакцинацию против кори и краснухи (MMR).

«Люди, которые планируют зарубежные поездки, должны гарантированно получить прививки, соответственно направлению путешествия, включая вакцину MMR, если у них отсутствуют две предыдущие прививки MMR», — сказал Саттон.