Канберра, 5 августа 2019, 12:01 — REGNUM
Департамент здравоохранения Австралии выпустил предупреждение о существующем риске заражения корью в стране. Об этом 5 августа передает Daily Mail.
Ранее заболевание корью диагностировали у мужчина 30 лет, это четвертый подтвержденный случай кори в Виктории за период менее недели, все заболевшие заразились данным вирусом, находясь за границей.
Среди других пациентов — девятимесячный ребенок, мужчина 20 лет и женщина 30 лет.
Все они прошли курс лечения и выздоравливают.
«Существует большое количество непрекращающихся вспышек кори по всему миру — в Азии, Европе и Америке», — сказал главный санитарный врач Бретт Саттон, призвав путешествующих за рубеж пройти бесплатную вакцинацию против кори и краснухи (MMR).
«Люди, которые планируют зарубежные поездки, должны гарантированно получить прививки, соответственно направлению путешествия, включая вакцину MMR, если у них отсутствуют две предыдущие прививки MMR», — сказал Саттон.