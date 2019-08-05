Иерусалим, , 12:09 — REGNUM

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит может запретить установку камер на избирательных участках на предстоящих парламентских выборах. Как 4 августа сообщило израильское информационное агентство Ynet, несмотря на возможный запрет съемки процесса голосования камеры могут быть установлены при подсчете голосов.

Известно, что в ходе парламентских выборов в апреле этого года партия «Ликуд» установила камеры на части арабских избирательных участков. Однако камеры использовались лишь для идентификации голосовавших и не фиксировали, за кого именно голосовали избиратели. Данная мера была необходима в связи с постоянными нарушениями в ходе голосования в арабском секторе.

Данный инцидент стал поводом для множества жалоб, поступивших в ЦИК Израиля. Будут ли установлены камеры в этот раз — решится на специальном заседании, которое возглавит глава ЦИК Хенан Мельцер.