Донецк, 5 августа 2019, 11:55 — REGNUM
Государственное предприятие «Почта Донбасса» запустило портал государственных слуг, на котором жители ДНР могут записаться в электронную очередь на получение паспорта РФ или ДНР, заявил директор предприятия Денис Неудачин, сообщило 5 августа «Донецкое агентство новостей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что электронная очередь на получение российских и республиканских паспортов уже насчитывает более 60 тыс. человек.
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