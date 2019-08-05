Донецк, , 11:55 — REGNUM

Государственное предприятие «Почта Донбасса» запустило портал государственных слуг, на котором жители ДНР могут записаться в электронную очередь на получение паспорта РФ или ДНР, заявил директор предприятия Денис Неудачин, сообщило 5 августа «Донецкое агентство новостей».

«Мы представляем портал госуслуги-днр.рус, созданный нашими специалистами, который уже с сегодняшнего дня позволит упростить процедуру получения талона в электронную очередь миграционной службы МВД ДНР. Нововведение касается граждан, оформивших электронно-цифровую подпись в наших Единых центрах связи (ЕЦС)», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что электронная очередь на получение российских и республиканских паспортов уже насчитывает более 60 тыс. человек.

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