Сан-Сальвадор, , 12:06 — REGNUM

Сальвадор находится на грани эпидемии лихорадки денге. Об этом сообщает сальвадорское агентство Diario de Hoy.

4 августа министерство здравоохранения Сальвадора подтвердило смерть 4 человек по причине заражения денге; другие 10 проходят обследование, у них подозрение на данный вирус. При этом предел заболеваемости денге, превышение которого считается эпидемией, составляет 12 человек из 100. Количество жертв вируса непрерывно превышает норму с апреля.

За последние 2 недели власти зафиксировали 1436 новых случаев заражения этой лихорадкой. По сравнению с прошлым годом количество пациентов с диагнозом «лихорадка денге» выросло в Сальвадоре в 3 раза.