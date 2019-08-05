Копенгаген, , 13:23 — REGNUM

В 2016 году полиция Дания проводила тестирование системы распознавания лиц — об этом свидетельствуют документы Полицейского национального центра борьбы с киберпреступлениями Дании.

Согласно заявлению депутата Фолькетинга Лисбет Бех Поульсен, сведения о подобных экспериментах полиции появились только сейчас. В 2018 году, когда Фолькетинг (парламент) вызвал на общий совет тогдашнего министра юстиции Сёрена Пэйпа Поульсена, где министру задавались вопросы о том, применяет ли полиция такие технологии, информация о тестировании системы распознавания лиц представлена не была. Представители полиции заявили, что подобные технологии не используются, однако правоохранительные органы находятся в непрерывном поиске новых методов борьбы с преступностью — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Тем не менее, в 2018 же году газета «Ekstra Bladet» опубликовала материал, в котором заявлялось, что датская полиция знакома с технологией распознавания лиц и активно её применяет. Подобные высказывания, однако, были опровергнуты как полицией, так и министром юстиции. Позже полиция Копенгагена внесла ясность, рассказав, что камеры на полицейских дронах настолько хорошего качества, что полиция может различать лица людей, однако о какой-либо системе распознавания лиц речи не шло.