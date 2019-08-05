Петропавловск-Камчатский, , 11:40 — REGNUM

Итальянский парусник «Best Explorer» пройдёт еще около 5,5 тыс. миль, в том числе через Северный морской путь, после стоянки в Петропавловске-Камчатском, сообщает 5 августа пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Кругосветное путешествие итальянских яхтсменов продолжается уже семь лет. Ранее судно во главе с 77-летним капитаном Джованни Аквароне прошло канадскую Арктику, обошло Аляску, побывало в Сан-Франциско и Сан-Диего (США), а также в Энсенаде (Мексика) и ряд других стран. На следующем этапе яхта пройдёт маршрутом через поселок Провидения, город Певек на Чукотке, поселок Тикси в Якутии, а дальше — Мурманск.

«Северный морской путь интересен для зарубежных путешественников. Они говорят, что он безопаснее, чем канадская Арктика, в нем меньше льда и проще ходить», — пояснил владелец стоянки для яхт в Петропавловске-Камчатском Алексей Кириленко.

В Мурманск итальянские путешественники планируют прийти в сентябре, а в октябре вернуться в прибрежный норвежский город Торсё. Именно оттуда яхта стартовала 1 июня 2012 года.

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