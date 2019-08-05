Гома, Конго, , 11:43 — REGNUM

Координатор реагирования на вспышку лихорадки Эбола в правительстве Демократической Республике Конго (ДР Конго) заявил, что только 50% случаев заболевания лихорадкой Эбола в стране выявлено, передает ВВС Africa.

Выступая в Гоме в пятницу, 2 августа, Жан-Жак Муембе сказал, что необходимо приложить еще больше усилий для борьбы со вспышкой, так как примерно половина случаев Эболы осталась незафиксированной.

«Если мы будем продолжать в том же духе, эта эпидемия может продолжаться два или три года», — предупредил Муембе.

Напомним, в результате вспышки Эболы, начавшейся в августе прошлого года, уже погибло более 1800 человек, по крайней мере 2700 человек были инфицированы. Эпидемия стала самой страшной вспышкой Эболы в истории ДР Конго. Борьба с этой болезнью также осложняется конфликтами в регионе.