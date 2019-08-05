Асунсьон, , 11:39 — REGNUM

В Парагвае за 2019 год лихорадкой денге заболело 8 324 человека. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на министерство государственного здравоохранения республики. Отмечается, что количество заразившихся данным вирусом граничит с показателем эпидемии.

Тем не менее, власти заверили население в том, что эпидемиологическая напряжённость постепенно идёт на спад. Так, если весной количество заразившихся денге доходило до 281 в неделю, то 21−27 июля было зарегистрировано всего 117 таких случаев.

Министерство призвало жителей страны регулярно осматривать свои жилища на предмет реципиентов, которые могут содержать стоячую воду.