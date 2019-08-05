Вашингтон, , 12:44 — REGNUM

Американский политик-республиканец и лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти назвал видеоигры одной из причин массовой стрельбы в Дейтоне (штат Огайо). По его словам, игры «дегуманизируют людей», сообщает Splinter 5 августа.

Комментируя стрельбу в Дейтоне, Кевин Маккарти сказал, что видеоигры «дегуманизируют людей» и назвал их «проблемой для будущих поколений». По мнению политика, современные видеоигры делают людей жестокими и толкают на необдуманные поступки. При этом Маккарти в своём заявлении ссылается на «проведённые исследования».

Напомним, стрельба в Дейтоне произошла 4 августа 2019 года. По сообщениям полиции, убито около семи человек. Стрелка задержали, им оказался 21-летний американец Патрик Крузиос. Сообщается, что ранее он публиковал в своём Twitter-аккаунте манифест, в котором поддержал терракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.