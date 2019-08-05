Белград, , 11:39 — REGNUM

В Косово без ведома Сербской православной церкви была проведена католическая месса на руинах православного храма Святого Николая в Ново Брдо. Представители СПЦ (Сербской православной церкви) уже выразили недовольство. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

На веб-сайте Рашко-Призренской епархии СПЦ было объявлено, что косовские католические епископ Дод Джерджи и архиепископ Бар Зеф Гаши со своей паствой провели мессу на месте разрушенного православного собора Святого Николая у подножия Новобрадского форта без ведома Сербской православной церкви.

Епархия выступила с заявлением о том, что была глубоко разочарована «вопиющим актом злоупотребления духовным и культурным наследием СПЦ на месте храма, основанном и построенном средневековыми сербскими правителями, что было отмечено во многих профессиональных и исторических научных работах, как отечественных, так и зарубежных».

«Подчеркивается, что Римско-католическая епархия Косово, проводя мессу на территории православного храма, серьезно подрывает межконфессиональные отношения в Косово. Своими действиями она высказывает пренебрежение наследию СПЦ, которое включено в Особую охраняемую зону по плану Ахтисаари (план по определению будущего статуса Косово. В нем также закреплено право общин на сохранение своих культурно-исторических наследия), с согласия представителей косовских албанцев», — написано на сайте Рашко-Призренской епархии.