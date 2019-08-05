Астрахань, , 11:22 — REGNUM

В Астрахани в отношении главного врача поликлиники и её подчиненного возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, в 2016 году она наняла рабочего, который фактически никаких обязанностей не выполнял, но получал зарплату.

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, который выходил на работу только по документам, с февраля 2016 года по октябрь 2018 года из областного бюджета получил почти 700 тысяч рублей. Зарплату фиктивного работника, считают следователи, главврач и вступивший с ней в сговор местный житель делили между собой.

Уголовное дело о мошенничестве стало уже вторым в отношении этого главного врача, отметили в ведомстве. Ранее в суд было направлено её уголовное дело о получении взятки в 975 тысяч рублей.