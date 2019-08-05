Аддис-Абеба, , 11:55 — REGNUM

«Интернет — это не вода, интернет — это не воздух. Интернет очень важен. Однако, если он используется как инструмент революции, чтобы подстрекать других убивать, он будет отключен не только на неделю, но и на больший срок», — заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на совещании правительства Эфиопии.

«Ради национальной безопасности интернет и социальные сети могут быть заблокированы в любое время и на любой срок. А поскольку считается необходимым спасать жизни людей и предотвращать материальный ущерб, интернет может быть и вовсе отключен навсегда, не говоря уже о неделе», — добавил глава Эфиопии. Об этом сообщает информационное агентство Эфиопии ECADF.

Премьер впервые отреагировал на инциденты, связанные с убийством 22 июня нескольких руководителей военных сил Эфиопии, во время которых Интернет был отключен по всей восточноафриканской стране. Абий Ахмед подчеркнул, что, если беспорядки со смертельным итогом в стране продолжатся, интернет в стране может быть отключен «навсегда». Он отметил, что, хотя Эфиопия и хочет, чтобы интернет помогал развитию, но это «не вода и не воздух», подчеркивая его необязательность.

Восточноафриканское отделение правозащитников Amnesty International выступило с призывом к премьеру переосмыслить позицию. Один из знаменитых блогеров Эфиопии Бефекаду Хайлю обвинил премьер-министра в перекладывании вины руководства на интернет. «(Премьер-министр) обвиняет нейтральную коммуникационную платформу (Twitter) в насилии на его подвластной территории. Уважать свободу граждан и защищать закон и порядок для безопасности большинства — вот ваша работа, господин премьер-министр. Не перекладывайте с себя вину», — написал блогер.