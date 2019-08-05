Лагос, Нигерия, , 11:26 — REGNUM

Антиправительственные протесты под лозунгом «Революция сейчас» (#RevolutionNow) продолжились по всей Нигерии в понедельник, 5 августа, несмотря на арест главного организатора общенациональных демонстраций, передает ВВС Africa.

Представитель службы государственной безопасности сообщил журналистам, что силы безопасности задержали Омоеле Соворе в субботу, 3 августа, поскольку «он призывал к свержению нигерийского правительства». Соворе был оппозиционным кандидатом в президенты на выборах в Нигерии в 2019 году.

Революционная коалиция призвала жителей Нигерии по всей стране выйти на улицы, чтобы положить конец «небезопасной обстановке». Они также требуют предоставления бесплатного образования и здравоохранения для всех граждан страны, а также национализации ключевых секторов экономики. Одним из ключевых требований протеста «Революция сейчас» является призыв к прекращению отсутствия безопасности в стране, где широко распространены похищения людей с целью получения выкупа.

«Мы будем добиваться пересмотра старых законов путем гражданского неповиновения», — сказал один из организаторов акций протеста.

В воскресенье, 4 августа, президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что организаторы протестов не являются «серьезными общественными лицами», и добавил, что «дни переворотов и революций прошли» и что он, Бухари, победил на выборах в начале этого года.