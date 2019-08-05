Пекин, , 11:17 — REGNUM

Реконструированный аэропорт «Нинъюань» города Чжанцзякоу на севере Китая будет сдан в эксплуатацию уже до конца 2019 года, сообщили в China Railway Construction Corp., являющейся конструктором проекта, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Реконструкция и расширение аэропорта «Нинъюань» стартовало в сентябре 2018 года в рамках подготовке к Зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года. Город Чжанцзякоу также примет ряд соревнований на своих площадках. Общий объем инвестиций в аэропорт составил 1,3 млрд юаней (порядка $189 млн).

После завершения проекта, аэропорт будет оборудован 14 посадочными выходами, а не тремя, как прежде. Прочая новая инфраструктура будет включать новый терминал, диспетчерскую башню и на дополнительные 205 тыс. кв. метров взлетно-посадочных и рулежных полос.

Как сообщили источники издания в аэропорту, он также начнет принимать новые авиамаршруты. Годовой пассажирооборот должен будет достигнуть 1 млн человек с перспективой увеличения этого показателя до 2,6 млн против нынешних 300 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине начал работу топливопровод до нового международного аэропорта «Дасин». Аэропорт также был построен в преддверии Зимней Олимпиады.

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