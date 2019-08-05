Севастополь, , 11:16 — REGNUM

С 2018 года население города федерального значения Севастополь увеличилось на 799 человек: с 442 тыс. 413до 443 тыс. 212 граждан. Об этом 5 августа ИА REGNUM сообщили в управлении федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю.

Площадь Нахимова в Севастополе Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Городское население города-героя составляет 412 тыс. 563 человек, при этом самым густонаселённым районом города остаётся Гагаринский, в котором проживает почти 156 тысяч граждан. Сельское население на данный момент составляет 30 тыс. 649 человек», — отметили в Крымстате.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным департамента здравоохранения Севастополя, прирост населения преимущественно происходил за счёт возрастной миграции.

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