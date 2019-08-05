Аддис-Абеба, , 12:51 — REGNUM

По данным Министерства иностранных дел Эфиопии, из Саудовской Аравии было репатриировано 553 гражданина Эфиопии, из которых 280 человек отбывали тюремное наказание сроком от 5 до 30 лет. Процесс репатриации был упрощен в соответствии с соглашением, достигнутым между консулом Эфиопии в Джидде и Королевством Саудовской Аравии о помиловании заключенных. Согласно соглашению, эфиопы, прибывающие в Саудовскую Аравию на заработки без необходимых документов, должны быть возвращены на родину, если их задерживают на территории Королевства. Об этом сообщает эфиопское новостное агентство Ethiopian News Agency.

Прибывших на родину репатриантов приветствовал в международном аэропорту Боле генеральный директор консульского отдела МИД Эфиопии Йоханнес Шоде. Аналогичным образом, с начала 2019 года из Саудовской Аравии были репатриированы в общем 273 эфиопа, которые незаконно проживали в Джидде и Джизане. Из них 75 — женщины.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства страны заявили, что МИД активно содействует возвращению эфиопов, проживающих за границей, без необходимых для этого юридических документов. Также по данным МИД Эфиопии, сделать сейчас это намного легче, так как прибывающим в страну эфиопам-репатриантам сразу в аэропорту выдают ID-карточку гражданина.