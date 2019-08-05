Гонконг, Китай, , 11:11 — REGNUM

Сегодня, 5 августа, в аэропорту Гонконга было отменено свыше двух сотен рейсов. В основном это рейсы авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines. Об этом сообщает радио RTHK.

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Уточняется, что в настоящее время воздушная гавань использует только одну взлётно-посадочную полосу вместо обычных двух. Такая ситуация в аэропорту сложилась в связи с тем, что авиадиспетчеры присоединились к всеобщей забастовке и массово отправились на больничный.

В администрации воздушной гавани советую пассажирам заранее уточнить у своих авиакомпаний последнюю информацию о рейсах и только после подтверждения вылета отправиться в аэропорт.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге вызвало рассмотрение законопроекта о выдаче Китаю жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. Протестные акции продолжаются уже несколько месяцев. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих.

3 августа участники очередных протестов, которые собрались в районе Монгкок, перекрыли тоннель Кросс-Харбор и выстроили на улицах баррикады. На следующий день, 4 августа, часть протестующих вышла за пределы разрешённого властями маршрута акции протеста и окружила один из полицейских участков в районе. Демонстранты швыряли в здание яйца и кирпичи. Также были заблокированы некоторые дороги. Для разгона демонстрантов местная полиция применила слезоточивый газ. В ночь на 5 августа протесты вспыхнули вновь.

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