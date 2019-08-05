Москва, , 11:10 — REGNUM

На востоке Москвы началась реконструкция кинотеатра «Янтарь», сообщает сайт Стройкомплекса Москвы.

Объект расположен в районе Преображенское на Открытом шоссе. Пока идёт подготовительный этап реконструкции, проводятся земляные работы, разобраны несущие конструкции старого кинотеатра, удалены старые инженерные сети.

Реконструкцию планируется завершить в третьем квартале 2020 года.

В Стройкомплексе отметили, что столица реализует комплексную программу реконструкции 39 советских кинотеатров. Они станут многофункциональными центрами.