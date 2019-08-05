Биробиджан, , 11:19 — REGNUM

В 2018 году Еврейская автономная область вошла в четвёрку регионов, где население более всего подверженных заболеваемостью туберкулёзом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Удельный вес больных туберкулёзом в Еврейской области составляет 269,1 случая на 100 тысяч человек. Больше только в Чукотском автономном округе — 526,9 больных, в Тыве — 512,6 человек и Приморье, где заболевших туберкулёзом 280 человек на 100 тысяч жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, Россия стала мировым лидером по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулёза.