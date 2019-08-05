Иркутск, , 10:57 — REGNUM

Заплыв через Байкал, в котором участвовали три пловца, в том числе спортсмен из Чечни Заур Закраилов, был прерван. После преодоления 25 км дистанции марафон пришлось прекратить из-за неблагоприятных погодных условий, пишет ИА «Грозный-информ».

По словам чеченского пловца, на самом большом озере планеты начались сильнейший ветер, шторм и гроза, поднялись большие волны. Представители МЧС по республике, сопровождавшие мероприятие, прекратили заплыв.

Как сообщало ИА REGNUM, заплыв «За чистый Байкал» через самое большое пресноводное озеро планеты — Байкал — начался в 05:00 3 августа. В марафоне участвовали чеченский пловец Заур Закраилов, член Федерации плавания Чеченской Республики, основатель спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» Вячеслав Тимошенко и спортсмен этого клуба Евгений Семеняка.

Спортсмены намерены были преодолеть 45 км по водной глади. Марафон проходил под лозунгом «За чистый Байкал» и был призван привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального озера.

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