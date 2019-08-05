п. Иковка, 5 августа 2019, 10:57 — REGNUM
В курганской ИК-6 используют смехотерапию для профилактики суицидов и случаев членовредительства среди осужденных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.
В этом исправительном учреждении состоят на профилактическом учете, как склонные к совершению суицида и членовредительству 25 осужденных в возрасте от 26 до 50 лет.
Коррекционная программа с использованием метода смехотерапии (гелотологии) способна стабилизировать эмоциональное состояние заключённых, снизить уровень их напряженности и тревожности, пояснила старший психолог исправительного учреждения Ирина Шевченко.
Исправительная колония строгого режима № 6 расположена в селе Иковка Кетовского района курганской области. Она предназначена для отбывания наказания рецидивистами. Здесь отбывают наказание более полутора тысяч осужденных, как правило, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.