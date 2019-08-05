Иньчуань, Китай, , 10:51 — REGNUM

Мощные ливни посеяли хаос в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Проливные дожди обрушились на города и уезды в Нинся еще 2 августа, серьезно повредив дома и поля с зерновыми. По данным на 13:30 по местному времени 3 сентября от ливней пострадали более 15,8 тыс. человек в семи городах и уездах региона.

Более 35 тыс. га зерновых и 10 домов были повреждены, нанеся прямой экономический урон в размере 48 млн юаней ($6,9 млн), сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Власти эвакуировали ряд местных жителей в целях безопасности.