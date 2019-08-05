Омск, , 10:48 — REGNUM

В Омске, где 3−4 августа праздновали День города, к 06:00 (местное время) 5 августа завершилась масштабная уборка. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, с территории города убрали и вывезли свыше 130 тонн мусора. Это на 180 тонн меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным мэрии, в этом году в городе чище, так как выросло количество ёмкостей для сбора мусора в местах проведения праздников.

В уборке было задействовано 340 единиц спецтехники и более 500 сотрудников управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске 3−4 августа массовые мероприятия в честь Дня города посетили 174 460 человек.

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