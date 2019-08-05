Новосибирск, , 10:46 — REGNUM

Одиннадцать масштабных граффити на поверхности стен Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали художники со всей России в рамках стрит-арт фестиваля «Графит науки», сообщает 5 августа пресс-служба вуза.

Под граффити университет выделил свыше 570 кв. метров наружных стен учебного кампуса, в том числе переход между главным и вторым корпусом, стену производственного корпуса напротив входа в Институт социальных технологий и реабилитации.

Основная часть фестиваля — создание картин — проходила с 27 июля по 4 августа. Мероприятие посвящено последним научным открытиям, сделанным в НГТУ НЭТИ. В течение полутора недель 11 художников и более 70 волонтеров рисовали муралы по следующим направлениям: «Биоэволюция через технологии», «IT-индустрия», «Энергетика и инженерия», «Авиаинженерия», «Инклюзия».

Отмечается, что фестиваль «Графит науки» — это не только работа художников, но и обширная культурная программа. 30 июля в формате open-air прошло традиционное научно-популярное мероприятие «Курилка Гуттенберга», 3 августа Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) провел ток-шоу «Разберем на атомы». 5 августа художники представляют публике свои готовые работы.

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