Новосибирск, , 10:45 — REGNUM

Заявка на отлов котят, замурованных в подвале музыкальной школы на улице Римского-Корсакова в Новосибирске, отменена. У животных появился шанс на спасение. Об этом сообщила зоозащитник Татьяна Николаева.

Напомним, ранее Николаева рассказа о «вопиющем по своей жестокости случае» — лаз в подвал дома на улице Римского-Корсакова, где обитала кошка с котятами, был забит. Котята оказались без еды и воды. Позже стало известно, что был вызван отлов кошек в этом доме.

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«Дорогие друзья! Благодарю всех, кто поддерживал нас в эти дни, было тяжко и страшно! Благодарю и властей, которые неожиданно для меня вмешались в эту ситуацию и отменили заявки на отлов НЦПДЖ. Теперь у нас вернулась возможность спокойно продолжить начатое — забрать кошек из этих подвалов на Римского-Корсакова», — написала зоозащитница на своей странице в социальной сети Facebook.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, Татьяна Николаева добавила, что заявку на отлов отменили, в том числе после вмешательства «на уровне департамента культуры».

«На контроль взяла Анна Терешкова (руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, — прим. ИА REGNUM ), и мы сами ловим. Вчера двоих только удалось поймать, сегодня вечером опять выходим ловить», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анна Терешкова сообщила, что детская музыкальная школа, которая размещается в доме на улице Римского-Корсакова, никакого отношения к закрытию лаза в подвал, где жили кошки, не имеет.